Нужно сделать флаер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок250 просмотров

Добрый день!

Необходимо подготовить шаблон для флаера. в векторе и .png

Формат А5

Двухсторонний (две стороны)

Флаер для рекламы вечера спиддейтинга (http://ru.wikipedia.org/wiki/Speed_dating) в баре dreambar.ru

Можете посмотреть какие плакаты и флаеры на сайте и сделать в этом же стиле.

Мероприятие будет проходить каждый вторник.

Возможно дальнейшее сотрудничество при подготовке плаката.

Высылайте свои портфолио и вопросы.

Пишите ваши предложения.

12 лет назад
viceseller
Сергеев 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Servakuz
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$20
2 дня
Быстро, качественно, дешево! Крутой мужик, рекомендую.
Отличный заказчик. Работа над проектом проходила быстро и без проблем. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Servakuz
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
12 лет назад