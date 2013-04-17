Исходный файл .indd (для которого уже есть .idml на перевод) Кроме того, в .indd встроены чертежи Autocad (23 шт), которые нам также требуется перевести Задача: 1) выслать редактируемые файлы Autocad для ...
Графическое редактирование картинки с текстом
Имеется отсканированная страница с компьютерным текстом. Требуется заменить некоторые данные в тексте на предоставленные. Работа для тех, кто хорошо разбирается в фотошопе.
Связь: Skype ZION1903
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