Графическое редактирование картинки с текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок170 просмотров

Имеется отсканированная страница с компьютерным текстом. Требуется заменить некоторые данные в тексте на предоставленные. Работа для тех, кто хорошо разбирается в фотошопе.

Связь: Skype ZION1903

12 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Исполнитель сделал как и полагалось в указанные сроки. Мои рекомендации.
Простая работа, быстрая оплата, доброжелательное общение. А что еще нужно для хорошего сотрудничества?)

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад