Верстка в InDesign с элементами Autocad

Исходный файл .indd (для которого уже есть .idml на перевод)

Кроме того, в .indd встроены чертежи Autocad (23 шт), которые нам также требуется перевести

Задача:

1) выслать редактируемые файлы Autocad для перевода (есть исходники Autocad)

2) после окончания нашей работы вы получаете переведенные .idml + чертежи Autocad, ваша задача: сверстать .indd, встроив в него чертежи Autocad, + создать PDF.

3) после проверки клиентом файла PDF возможны правки, которые потребуется внести в .indd

Объем: 53 страницы стандартного руководства + 23 чертежа Autocad

В ответе на запрос просьба указать:

1) общую цену за работу (объем см. выше);

2) срок исполнения в два этапа:

а) подготовка чертежей к переводу;

б) верстка переведенных файлов

3) опыт работы в обеих программах.