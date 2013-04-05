Нужен макет рекламного блока в газету 4 см высота 7 см ширина, ч/б. На маленьком макете нужно красиво и читабельно уместить следующую информацию: Салон "Урбан-Пласт", лого, ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Рассрочка 0%. СКИДКИ!!! г. Дебальцево, ...
Верстка в InDesign с элементами Autocad
Исходный файл .indd (для которого уже есть .idml на перевод)
Кроме того, в .indd встроены чертежи Autocad (23 шт), которые нам также требуется перевести
Задача:
1) выслать редактируемые файлы Autocad для перевода (есть исходники Autocad)
2) после окончания нашей работы вы получаете переведенные .idml + чертежи Autocad, ваша задача: сверстать .indd, встроив в него чертежи Autocad, + создать PDF.
3) после проверки клиентом файла PDF возможны правки, которые потребуется внести в .indd
Объем: 53 страницы стандартного руководства + 23 чертежа Autocad
В ответе на запрос просьба указать:
1) общую цену за работу (объем см. выше);
2) срок исполнения в два этапа:
а) подготовка чертежей к переводу;
б) верстка переведенных файлов
3) опыт работы в обеих программах.
Заявки фрилансеров
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