Макет рекламного блока в газету 4*7 ч/б

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок165 просмотров

Нужен макет рекламного блока в газету 4 см высота 7 см ширина, ч/б. На маленьком макете нужно красиво и читабельно уместить следующую информацию: Салон "Урбан-Пласт", лого, ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Рассрочка 0%. СКИДКИ!!! г. Дебальцево, ул. Мокроусова, 50 тел. 2-34-34, (099) 940-88-65, (066) 397-84-00, ул. Пушкина, 7, тел. (095) 858-71-94 www.urbanplast.com.ua

Макет в jpeg и pdf

12 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров