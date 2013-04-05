Сверстать каталог для печати

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Закрыт14 заявок200 просмотров

Нужно будет сверстать каталог для печати по материалам сайта

schoolmoda . ru

Форматы - pdf, а также ai или eps.

там примерно 40 страниц.

12 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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