Макет визитки на основании примера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок206 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать макет визитки для существующего интернет-магазина парфюмерии.

Пример который хотелось бы повторить во вложении.

Необходимо поместить информацию:

1. Логотип

2. Магазин оригинальной парфюмерии

3. www.parfumag.com.ua

4. (056) 716–21–12

5. (067) 740–99–10

6. (050) 070–48–70

7. (093) 130–92–82

8. [email protected]

Две стороны одинаковы.

Размер визитки: стандартный

Сайт: parfumag.com.ua

Формат: в кривых (Illustrator или Corel)

12 лет назад
playa
Вадим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Такой оперативности никогда не видел. Очень приятный исполнитель!
Заказчик просто СУПЕР!!! Задание дал качественно, знает что хочет, за что заказ был выполнен быстро и качественно!!! Всем советую его!!!

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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