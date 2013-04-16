Флаер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок210 просмотров

Дизайн флаера для аптеки:

Нужно красиво оформить фото Аптеки (будут присланы исполнителю) + девушку (медсестру) выбраную Вами с клипартов + текст (перечень услуг) + адресс

Сроки и цены в проект.

12 лет назад
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
РЕКОМЕНДУЮ! Отличный дизайн в сжатые сроки!
Хороший заказчик и интересное задание. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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