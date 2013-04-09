Рекламный модуль для газеты 128х40 мм ч/б

# 1 — $ 150 # 2 — $ 20

Нужно сделать рекламный модуль в газету. Размером 128х40 мм. ч/б.

Основная и главная задача > Сделать модуль Эффективнее модулей конкурентов (Наиболее привлекательным для клиентов). Все остальное не так важно.

Приветствуется креатив по изменению текса, дизайну. Возможно сократить пункты, что-то добавить, убрать или заменить текст на более эффективный.

Главное чтоб модуль цеплял и вызывал желание позвонить именно на него, был эффективнее соседних модулей.

Дизайн должен вызывать доверие (располагать к себе).

Заинтересовывать человека. Не особо разбирающегося в компьютере.

В идеале человек в первую очередь должен позвонить на телефон в этом модуле.

Заголовок: Первая Компьютерная

Примерный текст рекламного модуля:

Установка Windows - 350 р

Удаление вирусов, баннеров от 250р

Установка программ, антивирусов - от 300р

Настройка Wi-Fi, Skype - от 490р

Ускорение работы компьютера - от 400р

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ от 450р

Выезд мастера. Гарантия до 6 мес.

Скидка предъявителю купона 20%

т. 30-60-16

Формат желательно в векторе или photoshop'е (изменяемый формат). Чтобы в дальнейшем можно было подкоректировать цены, текст.

На фото - модули конкуретнов.