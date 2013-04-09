Рекламный модуль для газеты 128х40 мм ч/б

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок1886 просмотров
#1$150
#2$20

Нужно сделать рекламный модуль в газету. Размером 128х40 мм. ч/б.

Основная и главная задача > Сделать модуль Эффективнее модулей конкурентов (Наиболее привлекательным для клиентов). Все остальное не так важно.

Приветствуется креатив по изменению текса, дизайну. Возможно сократить пункты, что-то добавить, убрать или заменить текст на более эффективный.

Главное чтоб модуль цеплял и вызывал желание позвонить именно на него, был эффективнее соседних модулей.

Дизайн должен вызывать доверие (располагать к себе).

Заинтересовывать человека. Не особо разбирающегося в компьютере.

В идеале человек в первую очередь должен позвонить на телефон в этом модуле.

Заголовок: Первая Компьютерная

Примерный текст рекламного модуля:

Установка Windows - 350 р

Удаление вирусов, баннеров от 250р

Установка программ, антивирусов - от 300р

Настройка Wi-Fi, Skype - от 490р

Ускорение работы компьютера - от 400р

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ от 450р

Выезд мастера. Гарантия до 6 мес.

Скидка предъявителю купона 20%

т. 30-60-16

Формат желательно в векторе или photoshop'е (изменяемый формат). Чтобы в дальнейшем можно было подкоректировать цены, текст.

На фото - модули конкуретнов.

12 лет назад
Kirill_Stanov
Кирилл 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победители конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
#2
Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
Спасибо, уверен что вы сделали правильный выбор, это объявление реально будет работать!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
#2
Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1

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