Дизайн визитки

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Закрыт15 заявок188 просмотров

Необходимо сделать визитку для агенства недвижимости.

Стиль деловой, но не чопорный))

Жду предложений и цену.

12 лет назад
kruzhka81
Ирина 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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