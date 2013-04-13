Визитка для сауны, гостиницы, кафе

Доброе время суток!

Нужен человек кто сделает дизайн визитки для Сауны, Гостиницы, Кафе. Если есть вариант то одну если нет то 3 дизайна все завит от бюджета за который вы сделаете.

Кидайте заявки будет выбран исполнитель по самому меньшему бюджету!

Нужна качественная визитка!