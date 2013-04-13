Визитка для сауны, гостиницы, кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок239 просмотров

Доброе время суток!

Нужен человек кто сделает дизайн визитки для Сауны, Гостиницы, Кафе. Если есть вариант то одну если нет то 3 дизайна все завит от бюджета за который вы сделаете.

Кидайте заявки будет выбран исполнитель по самому меньшему бюджету!

Нужна качественная визитка!

12 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Ольга профессионально подошла к работе над поим проектом! Понравилось что Ольга подсказывала и предлагала варианты которые действительно были лучше того что я хотел. Ольга профессионал в своем деле! Будем постоянно сотрудничать!
все гуд

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламный модуль для газеты 128х40 мм ч/б

    $170

    Нужно сделать рекламный модуль в газету. Размером 128х40 мм. ч/б. Основная и главная задача &gt; Сделать модуль Эффективнее модулей конкурентов (Наиболее привлекательным для клиентов). Все остальное не так важно. ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Красиво сверстать брошюру

    $100

    Нужно срочно аккуратно сверстать брошюру. Есть пример стиля. Так же есть простор для ваших идей. Желательно завтра уже иметь несколько страниц. В субботу - воскресенье сдать проект. Просьба отклики, если вам интересно ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка визитки

    $50

    На основе дизайна сайта и логотипа, надо сделать дизайн визитки. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ценой.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флаер

    Дизайн флаера для аптеки: Нужно красиво оформить фото Аптеки (будут присланы исполнителю) + девушку (медсестру) выбраную Вами с клипартов + текст (перечень услуг) + адресс Сроки и цены в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо сделать визитку для агенства недвижимости. Стиль деловой, но не чопорный)) Жду предложений и цену.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн флаера

    Создание рекламного флаера для рекламы магазина. Двухсторониий, с одной стороны описание товара + реклама, с другой инструкция по использованию + реклама.

    Верстка полиграфии33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет визитки на основании примера

    $10

    Добрый день! Необходимо сделать макет визитки для существующего интернет-магазина парфюмерии. Пример который хотелось бы повторить во вложении. Необходимо поместить информацию: 1. Логотип 2. Магазин ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад