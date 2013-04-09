Красиво сверстать брошюру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок218 просмотров

Нужно срочно аккуратно сверстать брошюру. Есть пример стиля.

Так же есть простор для ваших идей. Желательно завтра уже иметь

несколько страниц. В субботу - воскресенье сдать проект.

Просьба отклики, если вам интересно слать на почту [email protected]

Бюджет 100 у.е. Завтра утром готов выслать предоплату если требуется.

С исполнителем надеюсь определиться сегодня. Более подробную

инфу вышлю вам на почту при отклике. Приложите несколько работ

либо ссылку на портфолио.

12 лет назад
Solnt
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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