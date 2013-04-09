Нужно сделать рекламный модуль в газету. Размером 128х40 мм. ч/б. Основная и главная задача > Сделать модуль Эффективнее модулей конкурентов (Наиболее привлекательным для клиентов). Все остальное не так важно. ...
Красиво сверстать брошюру
Нужно срочно аккуратно сверстать брошюру. Есть пример стиля.
Так же есть простор для ваших идей. Желательно завтра уже иметь
несколько страниц. В субботу - воскресенье сдать проект.
Просьба отклики, если вам интересно слать на почту [email protected]
Бюджет 100 у.е. Завтра утром готов выслать предоплату если требуется.
С исполнителем надеюсь определиться сегодня. Более подробную
инфу вышлю вам на почту при отклике. Приложите несколько работ
либо ссылку на портфолио.
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