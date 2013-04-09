Красиво сверстать брошюру

Нужно срочно аккуратно сверстать брошюру. Есть пример стиля.

Так же есть простор для ваших идей. Желательно завтра уже иметь

несколько страниц. В субботу - воскресенье сдать проект.

Просьба отклики, если вам интересно слать на почту [email protected]

Бюджет 100 у.е. Завтра утром готов выслать предоплату если требуется.

С исполнителем надеюсь определиться сегодня. Более подробную

инфу вышлю вам на почту при отклике. Приложите несколько работ

либо ссылку на портфолио.