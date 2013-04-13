Нарисовать дисконтную карту

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Завершен14 заявок184 просмотра

Нужно БЫСТРО сделать дизайн дисконтной карты - 2 стороны разные. На обоих слово ИГРА на фоне казино или игровых автоматов.

Пишите срок и цену.

12 лет назад
toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
$20
1 день
Отличная работа!
Все супер!

Заявки фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
12 лет назад

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