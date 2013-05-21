Поменять данные визитки срочно

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок203 просмотра

Имя меняем на Valeriya Selezneva

должность под именем на Chief editor

Моб. телефон убираем вообще

почту - [email protected]

12 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Все гуд!Спасибо!
Старался

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад