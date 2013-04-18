Нужна визитка. Совсем немного текста. Можно вообще на белом фоне. Срочно.
Макет визиток интернет-магазина
Необходимо нарисовать макет визиток стандартных размеров.
Название интернет магазина: kocmetix.ru - логотип прилагается во вложении.
Телефон: +7 499 506 9156
веб-сайт: http://kocmetix.ru/
e-mail: [email protected]
Косметика для тела, лица, ног/рук, волос.
Косметика из Европы, Америки и Азии.
Только лучшие бренды.
Исходя из всех данных в данном описании нужно сделать красиво оформленые визитки. Визитки должны быть примиум класса.
Использовать пресс-формы для визиток не будем... Тольао печать.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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