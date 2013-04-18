Макет визиток интернет-магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок238 просмотров

Необходимо нарисовать макет визиток стандартных размеров.

Название интернет магазина: kocmetix.ru - логотип прилагается во вложении.

Телефон: +7 499 506 9156

веб-сайт: http://kocmetix.ru/

e-mail: [email protected]

Косметика для тела, лица, ног/рук, волос.

Косметика из Европы, Америки и Азии.

Только лучшие бренды.

Исходя из всех данных в данном описании нужно сделать красиво оформленые визитки. Визитки должны быть примиум класса.

Использовать пресс-формы для визиток не будем... Тольао печать.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
peresign
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
2 дня
Мне понравилось сотрудничать с Дмитрием. Спокойный, ответственный и все делает в срок. и Самое главное Креативно
Очень доволен сотрудничеством! Порядочный и добросовестный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад