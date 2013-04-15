Разработка шаблона для справочника в InDesign

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка166 просмотров

Требуется профессиональный верстальщик для создания автоматизированного шаблона справочника в Indesign. То есть чтобы при импорте файла xml, автоматически "раскладывался" справочник, с оглавлением и алфавитным указателем.

12 лет назад
ajmalina
Аджмаль 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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