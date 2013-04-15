Требуется подготовить несколько макетов: 1. Визитка. 2. Дисконтные карты номиналом: а. 100; б. 200; в. 300 рублей. 3. Макет пакета. Фирменные цвета - по аналогии с дизайном сайта. ...
Разработка шаблона для справочника в InDesign
Требуется профессиональный верстальщик для создания автоматизированного шаблона справочника в Indesign. То есть чтобы при импорте файла xml, автоматически "раскладывался" справочник, с оглавлением и алфавитным указателем.
Заявки фрилансеров
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