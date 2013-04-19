Нужно сделать два простых плаката

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок231 просмотр

Нужно сегодня до вечера сделать два простых плаката (текст + картинка).

Нарисовать в CDR.

Размер плакатов: ВхШ: 115х88 см.

Тексты в приложении.

12 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ss1975
Сергей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Все отлично, быстро и качественно, рекомендую.
Прекрасный заказчик. Все точно объяснил и дал свободу действий.

Заявки фрилансеров

ss1975
Сергей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад