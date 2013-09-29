Логотип для эро-каталога

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок310 просмотров
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Нарисовать простой, понятный и дерзкий (для настоящих мужиков), веселый знак-логотип с нормальным читаемым шрифтом. Так, что бы потом любой человек смог нарисовать его от руки. Должен фигурировать перец.

Тематика: Каталог эро--ссылок

Название: pfefferplan

Второе название: pepperplan

Пишите только те, кому тематика пришлась по душе. ;)

10 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
BENSON90
Максим 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Результатом проделанной работы удовлетворен на 100%. Рекомендую.
Прекрасный заказчик! Быстро нашли взаимопонимание. Своевременная оплата. Рекомендую!
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