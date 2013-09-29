Логотип для эро-каталога

Нарисовать простой, понятный и дерзкий (для настоящих мужиков), веселый знак-логотип с нормальным читаемым шрифтом. Так, что бы потом любой человек смог нарисовать его от руки. Должен фигурировать перец.

Тематика: Каталог эро--ссылок

Название: pfefferplan

Второе название: pepperplan

Пишите только те, кому тематика пришлась по душе. ;)