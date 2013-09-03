Логотип и фавикон для сайта

Необходимо разработать логотип для мебельного гипермаркета. Мы ориентируемся на продажу мебели из стран Малайзии, Индонезии, Китая. http://melir.ru На текущий момент идёт доработка дизайна сайта и хотелось бы получить логотип органично вписывающийся в его стилистику (стиль почти ...