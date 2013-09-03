Создание логотипа для строительной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок1652 просмотра
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#1$50

Требуется создание логотипа для строительной компании.

Наименование компании: Доманск, специализируется на продаже участков в зеленой зоне и на строительстве коттеджей на оных участках.

Серьезный, но позитивный логотип в спокойной цветовой гамме.

Название компании: Доманск

10 лет назад
stasiulman123
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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