Логотип для агентства недвижимости

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание логотипа для агентства недвижимости "Одинцовская риэлторская компания"

Нужен интересный графический элемент с намеком на сферу деятельности компании ну и само название агентства.

Желательно, чтобы элемент можно было использовать и отдельно.

Логотип должен быть в векторном формате и будет использоваться как на визитках, так и на банерах, т.е. чтобы масштабирование не приводило к потере качества и пр.

Либо довести до ума логотип, используемый в настоящее время.

Цвет - может быть все одним цветом, либо графический элемент цветной, а текст одним цветом. Но так чтобы хорошо все просматривалось при печати на ч/б принтере.

Так же хотим разместиться в одном каталоге, но там для раздела Недвижимость плашки определенного цвета - см. вложение, хотелось бы, чтобы логотип смотрелся и с таким обрамлением....

10 лет назад
alex_avd
Алексей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для рекламного агентства

    $100

    Название Компании DaCompany Описание продукта или услуг SEO-продвижение и реклама сайтов польских компаний ( в последующем – европейских) в Рунете Преимущества Вашего продукта/услуги Мы общаемся с клиентами на их языке (польский, английский) и находимся в Польше, но в то же ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать простой логотип

    Задача: создать простой логотип в стиле слова Яндекс. Слово тоже начинается с первой буквы Я. Логотип нужен для интернет магазина по продаже бытовой техники и прочих товаров. сайт www.yakupil.com.ua.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип сайта посредника таобао

    $50

    Дизайн есть, нужно нарисовать только логотип. Сайт посредник с площадки таобао. Проект будет позиционироваться как проект для людей. Низкая комиссия, возможность заказа наложенным платежом. Вообщем логотип должен к этому распологать.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать аватар и логотип

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужно создать аватар на паблик в ВК и логотип (водяной знак). Имя паблика: " Спорт и воля! Совершенствуйся до боли ✔ " Имя должно присутствовать на аватаре, а также, что-то вроде ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Персональный логотип

    $50

    Нужно нарисовать логотип для персонального сайта, который также будет водяным знаком для моего творчества (видео и фотографий). ТЗ в прикрепленных файлах (RTF и TXT-версия).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип

    $100

    Здравствуйте! Нужен логотип! Что-нибудь стильное, не банальное. Контора только открылась и планирует заниматься независимой оценкой (преимущественно) и консалтингом.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотипы для кофе и вареной кукурузы

    $50

    Нужно сделать два логотипа: 1. Для торг. марки кофе на песке, название ТМ: "Кава на піску "Львівська кава". В логотипе, как вариант, можно включить чашечку кофе, зерна кофе и на фоне (подложке) силуэт старого города (или ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип для Мебельной компании

    $50

    Нужно нарисовать логотип для мебельной компании "Интерьер". Требования: 1. Интерьер написать крупно, мебельная компания внизу более маленьким шрифтом. 2. Слева разместить какой-либо тематический (мебельный) элемент либо около/вокруг лого абстрактный элемент — НА УСМОТРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. Дизайн самого сайта вот — ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад