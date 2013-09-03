Логотип для агентства недвижимости

Создание логотипа для агентства недвижимости "Одинцовская риэлторская компания"

Нужен интересный графический элемент с намеком на сферу деятельности компании ну и само название агентства.

Желательно, чтобы элемент можно было использовать и отдельно.

Логотип должен быть в векторном формате и будет использоваться как на визитках, так и на банерах, т.е. чтобы масштабирование не приводило к потере качества и пр.

Либо довести до ума логотип, используемый в настоящее время.

Цвет - может быть все одним цветом, либо графический элемент цветной, а текст одним цветом. Но так чтобы хорошо все просматривалось при печати на ч/б принтере.

Так же хотим разместиться в одном каталоге, но там для раздела Недвижимость плашки определенного цвета - см. вложение, хотелось бы, чтобы логотип смотрелся и с таким обрамлением....