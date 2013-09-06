Нарисовать штамп для печати с изюминкой.

Требуется подобрать шрифт текста и изображение (в одном цвете) на тему домашних животных и оформить все в прямоугольник штампа (будущая печать, Цвет печати - белый. будет ставиться на коричневые и темно серые бланки). Это например может быть силуэт собаки или следы лап или ...

В приложении вы найдете изображения примеров наших попыток всем коллективом. Надеемся что у вас получится намного интереснее и лучше.

На рассмотрение 2-3 варианта.

Тз вышлю исполнителю или по требованию