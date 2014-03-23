Доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок225 просмотров
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Нужно доработать существующий логотип - сделать изображение более качественным

10 лет назад
alex237396
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все норм, адекватно и понимающе реагирует на все пожелания
отлично сработались
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