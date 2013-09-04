Картинка для слайдера

Необходимо нарисовать обложку для книги о обучении бизнес-тренеров. Концепция есть. Сложного ничего не надо. Плюс сделать 3D для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 3 картинки для слайдера, объединенных общей темой «Как мы создаем бизнес”(в интернете).
Сейчас ищу исполнителя на первуй рисунок. При удачном сотрудничестве — закажу остальные 2.
Размер 1000 (ширина) на 480 (высота) – текстовая часть и мое видение макета в примитивном техзадании (креативный отход от которого приветствуется). Страницу сайта, на которой размещается слайдер — прилагаю.
Ваша задача – представить оригинальное графическое решение на высоком уровне. Это важно!!! - т.к.постоянно присылают либо подписанные иконки 5-ти летней давности, либо что-то на уровне примитивного банера.
Если будут нужны какие-то уточнения или вопросы — пишите
- Похожие заказы
- $50Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Работа сложная, скорее для фанатов кино и мастеров фотошопа, а главный минус- деньги смешные - 500 рублей за постер. Но таков бюджет и это не обсуждается, увы! Материалов нет, их нужно самостоятельно найти. Есть только сценарий, ...Завершен10 лет назад
- $20
Разработать дизайн листовки продукции формат А4. В основном работа с фотографиями, создание фотоколлажа. Оплата обсуждается после ознакомления с ТЗ.Дизайн продукции28 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать и реализовать дизайн рекламного плаката для Бюро переводов. -штендер: размер рекламного поля: 56см х 86см; -флаер А4 двусторонний; -плакат А1; -рекламная стойка "паук" 160см х 60смДизайн продукции20 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет всем! Нужны 4 макета благодарности за сотрудничество формата А4 в PSD.Завершен10 лет назад
1. Дизайн именных визиток, но без названия должностей, на которых указать в верхней части (Группа компаний), и по аналогии с дизайном главной страницы метко (ее верхней частью) в различных блоках разместить маленький логотип сайта 1luxury.ru, ...Завершен10 лет назад
- $250
Нуждаемся в разработке вкусного дизайна для упаковки кофе. Ищутся люди с навыком создания прекрасного.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $8
Нужен дизайн визитки в фирменном стиле под логотип.Завершен10 лет назад
- $50
Добрый вечер! Необходимо разработать дизайн (без текста) обложки digipack + cd для музыкального альбома. Ключевая "зацепка" - альбом будет "двухсторонним", т.е. отражать две сущности (формат инь-янь). Обложка должна быть выдержана в таком же стиле. Основная тема - ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт10 лет назад