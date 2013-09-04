Картинка для слайдера

Нужно 3 картинки для слайдера, объединенных общей темой «Как мы создаем бизнес”(в интернете).

Сейчас ищу исполнителя на первуй рисунок. При удачном сотрудничестве — закажу остальные 2.

Размер 1000 (ширина) на 480 (высота) – текстовая часть и мое видение макета в примитивном техзадании (креативный отход от которого приветствуется). Страницу сайта, на которой размещается слайдер — прилагаю.

Ваша задача – представить оригинальное графическое решение на высоком уровне. Это важно!!! - т.к.постоянно присылают либо подписанные иконки 5-ти летней давности, либо что-то на уровне примитивного банера.

Если будут нужны какие-то уточнения или вопросы — пишите