Картинка для слайдера

$50
Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок181 просмотр
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Нужно 3 картинки для слайдера, объединенных общей темой «Как мы создаем бизнес”(в интернете).

Сейчас ищу исполнителя на первуй рисунок. При удачном сотрудничестве — закажу остальные 2.

Размер 1000 (ширина) на 480 (высота) – текстовая часть и мое видение макета в примитивном техзадании (креативный отход от которого приветствуется). Страницу сайта, на которой размещается слайдер — прилагаю.

Ваша задача – представить оригинальное графическое решение на высоком уровне. Это важно!!! - т.к.постоянно присылают либо подписанные иконки 5-ти летней давности, либо что-то на уровне примитивного банера.

Если будут нужны какие-то уточнения или вопросы — пишите

10 лет назад
business_ok
Валентин 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
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