Сделать обложку для книги.

Работа сложная, скорее для фанатов кино и мастеров фотошопа, а главный минус- деньги смешные - 500 рублей за постер. Но таков бюджет и это не обсуждается, увы! Материалов нет, их нужно самостоятельно найти. Есть только сценарий, ...