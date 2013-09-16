Сделать обложку для книги.

Работа сложная, скорее для фанатов кино и мастеров фотошопа, а главный минус- деньги смешные - 500 рублей за постер. Но таков бюджет и это не обсуждается, увы! Материалов нет, их нужно самостоятельно найти. Есть только сценарий, ...
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Необходимо нарисовать обложку для книги о обучении бизнес-тренеров. Концепция есть. Сложного ничего не надо. Плюс сделать 3D для сайта.
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