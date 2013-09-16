Сделать обложку для книги.

$50
Дизайн продукцииЗавершен16 заявок280 просмотров
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Необходимо нарисовать обложку для книги о обучении бизнес-тренеров. Концепция есть. Сложного ничего не надо. Плюс сделать 3D для сайта.

10 лет назад
mgk21
56 летЭстония
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
JarosKL
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$35
1 день
Ярослав отлично все сделал! Сразу понял, что мне нужно и предложил на выбор несколько вариантов. Просто здорово! Спасибо! Надеюсь и дальше сможем так работать. Рекомендую!
Четкое задание и своевременная оплата. Добросовестный человек. Приятно работать. Рекомендую!
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