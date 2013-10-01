Листовка для нашего магазина

Дизайн продукцииЗавершен24 заявки287 просмотров
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Страницу можно найти тут http://vk.com/bunnyboxstore

формат а6

Исходники логотип есть. На обратной стороне будет размещатся карта (она также есть), адрес физический и адрес сайта.

На передней логотип, еще раз повторение адреса сайта и физического адреса. И что-то еще, что-то красивое и соответсвующее бунатрскому, рокерскому, молодежному духу нашего магазина и продоваемых нами товаров.

10 лет назад
Zilibobas
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$25
2 дня
Все понравилось,сроки, выполнение. Отзывчивый, креативный работник.
Очень интересное задание. Понравилось сотрудничество и в частности адекватное общение в процессе.
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