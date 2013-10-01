Листовка для нашего магазина

Страницу можно найти тут http://vk.com/bunnyboxstore

формат а6

Исходники логотип есть. На обратной стороне будет размещатся карта (она также есть), адрес физический и адрес сайта.

На передней логотип, еще раз повторение адреса сайта и физического адреса. И что-то еще, что-то красивое и соответсвующее бунатрскому, рокерскому, молодежному духу нашего магазина и продоваемых нами товаров.