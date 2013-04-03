Для группы в ВКонтакте, по таргетингу Россия, г. Ярославль. Проверка по странице с участниками грппы по критериям таргетинга.
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
http://vk.com/bunnyboxstore Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек). 1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше. Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Страницу можно найти тут http://vk.com/bunnyboxstore формат а6 Исходники логотип есть. На обратной стороне будет размещатся карта (она также есть), адрес физический и адрес сайта. На передней логотип, еще раз повторение адреса сайта и физического адреса. И что-то еще, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется нарисовать логотип для магазина брендовой молодежной бунтарской одежды BunnyBox http://vk.com/converseyaroslavl - группа в ВК магазина название магазина: "Bunny Box"Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
http://vk.com/converseyaroslavl 100 новостей по тематике группы, наподобие тех что есть сейчас в группе, можно почитать ленту новостей. Указывайте стоимость ваших услуг и ссылки на примеры. Возможно долгосрочное сотрудничество на постоянной основе.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Мне требуются услуги нэйминга (ваше_придуманное_имя). У меня магазин фирменной брендовой обуви Converse. Вот наша страничка http://vk.com/converseyaroslavl. Сейчас мы назеваемся «Converse в Ярославле». В скором времени в нашем магазине появятся такие бренды как IronFist, DropDead, Dr. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть расслоеный psd Необходимо сверстать html страничку, чтобы ее можно было использовать в дальнейшем как шаблон Внимание! Обязательно под BootstrapHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Мы магазин обуви марки Converse в городе Ярославле (наш основной ресурс http://vk.com/converseyaroslavl) являемся спонсорами 2х мероприятий http://vk.com/fap2013 (аниме) http://vk.com/wwd.tanz13 (танцы) В процессе проведения мероприятия будет момент когда будут оглашать перечень спонсоров и их вклад. Можете придумать 2-3 предложения для ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть вот такая тема в соц сети http://vk.com/topic-48963383_28075877, первым постом там написана статья своими словами часто встречающаяся в инете нужно ее переписать чтобы она не была похожа на статьи из инета, + добавить информацию ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Логотип утвержден и виден на странице ВКонтакте(http://vk.com/familydent) Необходимо разработать дизайн сайта: - главная страница -- блок листающимися страницами, по некоторым самым популярным услугам (примерно 30% экрана) - второстепенная страница -- область для вывода информации статей, цен, контактов и т.д. Для всех ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать логотип стоматологического кабинета. Необходимо разработать дизайн сайта стоматологического кабинета: - главная страница, - второстепенная страницаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад