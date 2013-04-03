Zilibobas

Иван Zilibobas

 
33 годаРоссия/Рыбинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание любых сайтов

  • Подписчики для группы

    http://vk.com/bunnyboxstore Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек). 1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше. Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Листовка для нашего магазина

    Страницу можно найти тут http://vk.com/bunnyboxstore формат а6 Исходники логотип есть. На обратной стороне будет размещатся карта (она также есть), адрес физический и адрес сайта. На передней логотип, еще раз повторение адреса сайта и физического адреса. И что-то еще, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для магазина BunnyBox

    Требуется нарисовать логотип для магазина брендовой молодежной бунтарской одежды BunnyBox http://vk.com/converseyaroslavl - группа в ВК магазина название магазина: "Bunny Box"

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 100 новостей для группы в ВК

    http://vk.com/converseyaroslavl 100 новостей по тематике группы, наподобие тех что есть сейчас в группе, можно почитать ленту новостей. Указывайте стоимость ваших услуг и ссылки на примеры. Возможно долгосрочное сотрудничество на постоянной основе.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка названия магазина фирменной одежды

    $50

    Мне требуются услуги нэйминга (ваше_придуманное_имя). У меня магазин фирменной брендовой обуви Converse. Вот наша страничка http://vk.com/converseyaroslavl. Сейчас мы назеваемся «Converse в Ярославле». В скором времени в нашем магазине появятся такие бренды как IronFist, DropDead, Dr. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшой текст для ведущих

    $10

    Мы магазин обуви марки Converse в городе Ярославле (наш основной ресурс http://vk.com/converseyaroslavl) являемся спонсорами 2х мероприятий http://vk.com/fap2013 (аниме) http://vk.com/wwd.tanz13 (танцы) В процессе проведения мероприятия будет момент когда будут оглашать перечень спонсоров и их вклад. Можете придумать 2-3 предложения для ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья об уходе за кедами

    Есть вот такая тема в соц сети http://vk.com/topic-48963383_28075877, первым постом там написана статья своими словами часто встречающаяся в инете нужно ее переписать чтобы она не была похожа на статьи из инета, + добавить информацию ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Стоматологический кабинет Family Dent

    Логотип утвержден и виден на странице ВКонтакте(http://vk.com/familydent) Необходимо разработать дизайн сайта: - главная страница -- блок листающимися страницами, по некоторым самым популярным услугам (примерно 30% экрана) - второстепенная страница -- область для вывода информации статей, цен, контактов и т.д. Для всех ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип, сайт стоматологического кабинета

    Необходимо разработать логотип стоматологического кабинета. Необходимо разработать дизайн сайта стоматологического кабинета: - главная страница, - второстепенная страница

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Листовка для нашего магазина
Очень интересное задание. Понравилось сотрудничество и в частности адекватное общение в процессе.
Все понравилось,сроки, выполнение. Отзывчивый, креативный работник.
Ответный отзыв
m_voroncova
Мария 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка названия магазина фирменной одежды
Интересный конкурс, приятный в общении и ответственный заказчик. Спасибо за первый отзыв)
Действительно интересные варианты названий магазина, креативная работница. Советую!
Ответный отзыв
VanMexico
Мехико 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Статья об уходе за кедами
Своевременная оплата заказа, быстрая проверка текста. Хорошее отношение. Спасибо за заказы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, все устроило!
Ответный отзыв
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
80 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип, сайт стоматологического кабинета
Рада нашему сотрудничеству! Четкое техническое задание, комментарии по делу, оплата в срок и в полном объеме, да и в целом приятное общение. Рекомендую работать с Иваном.
Полученный результат оправдал ожидания. Лаконичные запоминающиеся варианты логотипов и результирующий вариант. Спасибо, все устроило.
Ответный отзыв