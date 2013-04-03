Качественный рерайт/копирайт. Написание курсовых, контрольных и рефератов.
Услуги и стоимость:
- Рерайтинг (с исходным текстом) – от 50 wmr;
- Рерайтинг (без исходного текста) - от 60 wmr;
- Копирайтинг – от 80 wmr;
- SEO копирайтинг – от 90 wmr;
- Текст на главную страницу – от 120 wmr;
- Продающий текст – от 150 wmr;
- Шаблон для размножения – от 210 wmr.
Все цены на услуги указаны за 1000 символов (без пробелов).
Порядок выполнения работ:
- 1. Заказчик предоставляет подробное текстовое задание (ТЗ) по необходимому заказу (в конце задания должен быть указан адрес электронной почты, на который будет отправлен готовый текст);
- 2. Оплата заказа.
- 2.1. Для заказчиков, которые не имеют достаточного количества положительных отзывов, либо при наличии, хотя бы одного отрицательного отзыва, предоплата за выполняемую работу будет равна 100% от общей стоимости заказа;
- 2.2. Для заказчиков, которые имеют хорошую репутацию и обладают достаточным количеством положительных отзывов, предоплата будет составлять 50% от общей стоимости заказа.
- 3. Проверить почту в установленные сроки и получить готовую работу.
Условия выполнения работ:
- 1. Все тексты выполняются строго по ТЗ, которые так любезно предоставляете Вы – заказчики;
- 2. Все доработки текста, если они не входят в условия технического задания, оплачиваются отдельно.
Виды оплат:
- 1. Web Money (все валюты);
- 2. Яндекс деньги;
- 3. Qiwi;
- 4. Переводы на пластиковые карты Visa, либо карты от Сбербанк России.
Возврат денежных средств.
- 1. Работа не сдана в установленные сроки;
- 2. Имеются орфографические, пунктуационные, лексические и прочие ошибки (при отсутствии желания отдавать текст на доработку).
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$24
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. - Сделал что нужно, даже лучше. - Быстро буду обращаться
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстрая проверка текста, хорошая оплата. Спасибо за хороший заказ!
$12
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Спасибо за проделанную работу! Все четко, хорошо и супер-оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленный заказ. Очень приятно работать с Вами. Подробное ТЗ, быстрая проверка текста и оплата работы. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
$6
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, все устроило!
Ответный отзыв
Своевременная оплата заказа, быстрая проверка текста. Хорошее отношение. Спасибо за заказы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.