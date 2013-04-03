VanMexico

Мехико VanMexico

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Качественный рерайт/копирайт. Написание курсовых, контрольных и рефератов.
Услуги и стоимость:

  • Рерайтинг (с исходным текстом) – от 50 wmr;
  • Рерайтинг (без исходного текста) - от 60 wmr;
  • Копирайтинг – от 80 wmr;
  • SEO копирайтинг – от 90 wmr;
  • Текст на главную страницу – от 120 wmr;
  • Продающий текст – от 150 wmr;
  • Шаблон для размножения – от 210 wmr.

    Все цены на услуги указаны за 1000 символов (без пробелов).

Порядок выполнения работ:

  • 1. Заказчик предоставляет подробное текстовое задание (ТЗ) по необходимому заказу (в конце задания должен быть указан адрес электронной почты, на который будет отправлен готовый текст);
  • 2. Оплата заказа.
  • 2.1. Для заказчиков, которые не имеют достаточного количества положительных отзывов, либо при наличии, хотя бы одного отрицательного отзыва, предоплата за выполняемую работу будет равна 100% от общей стоимости заказа;
  • 2.2. Для заказчиков, которые имеют хорошую репутацию и обладают достаточным количеством положительных отзывов, предоплата будет составлять 50% от общей стоимости заказа.
  • 3. Проверить почту в установленные сроки и получить готовую работу.

Условия выполнения работ:

  • 1. Все тексты выполняются строго по ТЗ, которые так любезно предоставляете Вы – заказчики;
  • 2. Все доработки текста, если они не входят в условия технического задания, оплачиваются отдельно.

Виды оплат:

  • 1. Web Money (все валюты);
  • 2. Яндекс деньги;
  • 3. Qiwi;
  • 4. Переводы на пластиковые карты Visa, либо карты от Сбербанк России.

Возврат денежных средств.

  • 1. Работа не сдана в установленные сроки;
  • 2. Имеются орфографические, пунктуационные, лексические и прочие ошибки (при отсутствии желания отдавать текст на доработку).

Отзывы заказчиков

faktorija
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Корректировка текста
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Написание PR-статей
Написание статей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать креативную статью
Отличный исполнитель. - Сделал что нужно, даже лучше. - Быстро буду обращаться
Отличный заказчик. Быстрая проверка текста, хорошая оплата. Спасибо за хороший заказ!
Ответный отзыв
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Написание PR-статей
Написание статей
Спасибо за проделанную работу! Все четко, хорошо и супер-оперативно. Рекомендую!
Спасибо за предоставленный заказ. Очень приятно работать с Вами. Подробное ТЗ, быстрая проверка текста и оплата работы. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Zilibobas
Иван 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Статья об уходе за кедами
Спасибо, все устроило!
Своевременная оплата заказа, быстрая проверка текста. Хорошее отношение. Спасибо за заказы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв