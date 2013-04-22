Написание PR-статей

Замечательный заказчик!!! Дал четкое задание - принял работу - оплатил! Все быстро и оперативно! Я рекомендую всем-всем-всем фрилансерам обращать внимание на проекты Алексея и участвовать в них!!! Заказчик из категории "на все золота"! В свою очередь надеюсь, что еще будет возможность посотрудничать с таким приятным и интересным человеком!