Здравствуйте, нужен толковый человек, который сможет не РЕРАЙТИТЬ, а писать все с нуля. Интересны цены за 1000 символов, нужно написать 10-20 статей, в том числе и сео-тексты на сайт!
Написание PR-статей
Необходимо написать PR-статьи о средстве от повышенного потоотделения (антиперспирант).
Объем 1 статьи: 2000-3000 символов.
Стоимость 1 статьи 100 грн.
Укажите пожалуйста строк, в который Вы можете выполнить заказ.
Оплата на веб-мани или приват.
Примеры статей (для вдохновения):
http://ivona.bigmir.net/beauty/articles/352518-Boremsja-s-gipergidrozom-ili-kak-ne-potet--?
http://hochu.ua/cat-beauty/face/article-36678-kak-izbavitsya-ot-povyishennoy-potlivosti/
http://www.cosmo.com.ua/drydry-noviy-sposob-izbavitsya-ot-pota/
http://my.goodhouse.com.ua/ustranyaem-povishennuyu-potlivost/
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