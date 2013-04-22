Написание PR-статей

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок259 просмотров

Необходимо написать PR-статьи о средстве от повышенного потоотделения (антиперспирант).

Объем 1 статьи: 2000-3000 символов.

Стоимость 1 статьи 100 грн.

Укажите пожалуйста строк, в который Вы можете выполнить заказ.

Оплата на веб-мани или приват.

Примеры статей (для вдохновения):

http://ivona.bigmir.net/beauty/articles/352518-Boremsja-s-gipergidrozom-ili-kak-ne-potet--?

http://hochu.ua/cat-beauty/face/article-36678-kak-izbavitsya-ot-povyishennoy-potlivosti/

http://www.cosmo.com.ua/drydry-noviy-sposob-izbavitsya-ot-pota/

http://my.goodhouse.com.ua/ustranyaem-povishennuyu-potlivost/

http://www.roditeli.ua/semya/poleznye_sovety/drydry

Написание статей
12 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$12
1 день
Отличная работа! Понятно, ярко, живо. Выполнено четко в сроки. Большое спасибо! Рекомендую.
Замечательный заказчик!!! Дал четкое задание - принял работу - оплатил! Все быстро и оперативно! Я рекомендую всем-всем-всем фрилансерам обращать внимание на проекты Алексея и участвовать в них!!! Заказчик из категории "на все золота"! В свою очередь надеюсь, что еще будет возможность посотрудничать с таким приятным и интересным человеком!
ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа! Спасибо за оперативность. Рекомендую!
Адекватный и приятный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую =)
VanMexico
Мехико 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Спасибо за проделанную работу! Все четко, хорошо и супер-оперативно. Рекомендую!
Спасибо за предоставленный заказ. Очень приятно работать с Вами. Подробное ТЗ, быстрая проверка текста и оплата работы. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
VanMexico
Мехико 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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