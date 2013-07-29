Рерайт статей про Google Glass

Необходимо сделать рерайт 20 статей, по два уникальных текста с каждой статьи.

Тематика: Google Glass (описание, характеристики, новости).

Примеры статей:

http://slon.ru/appheroes/google-glass-kak-umnye-ochki-izmenyat-biznes-i-zhizn--927166.xhtml

http://www.afisha.ru/article/chto-ymeut-i-kak-kypit-google-glass/

По мере возникновения статей и новостей будет возникать необходимость и в их рерайте, так что исполнители, с которыми найдем общий язык, могут рассчитывать на стабильные заказы.

Ждем ваших предложений по стоимости работы.