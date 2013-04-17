Копирайт срочно

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Завершен3 заявки255 просмотров

Необходимо написать 10 статей с ключами, объем одной статьи 1,5-2,0к збп. Срок до 20-00 вторника.

Оплата 1,0 уе за 1к бп

Темы выдам исполнителю

12 лет назад
skywitch
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

z005hop
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством довольна. Оперативная и грамотная работа, четкое выполнение задания и приятное общение. Надеюсь продолжить сотрудничество и в других проектах.
Один из самых понимающих заказчиков, с которыми мне приходилось работать. Галина точно объяснила, какие тексты ей нужны в конечном итоге; указала на ошибки, допущенные мною в процессе написания; и своевременно сделала оплату. Сотрудничеством более чем доволен.

Заявки фрилансеров

z005hop
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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