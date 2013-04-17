Копирайт срочно

Один из самых понимающих заказчиков, с которыми мне приходилось работать. Галина точно объяснила, какие тексты ей нужны в конечном итоге; указала на ошибки, допущенные мною в процессе написания; и своевременно сделала оплату. Сотрудничеством более чем доволен.