z005hop

Матвеев Алексей z005hop

 
33 годаРоссия/Великий Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
anna-rns
Анна 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
0 баллов
10 лет назад
Нужны статьи (рерайт)
Человек взял статьи, и пропал.
skywitch
Алексей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайт срочно
Сотрудничеством довольна. Оперативная и грамотная работа, четкое выполнение задания и приятное общение. Надеюсь продолжить сотрудничество и в других проектах.
Один из самых понимающих заказчиков, с которыми мне приходилось работать. Галина точно объяснила, какие тексты ей нужны в конечном итоге; указала на ошибки, допущенные мною в процессе написания; и своевременно сделала оплату. Сотрудничеством более чем доволен.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга