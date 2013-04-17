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Отзывы заказчиков
$5
0 баллов
10 лет назад
Человек взял статьи, и пропал.
$20
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством довольна. Оперативная и грамотная работа, четкое выполнение задания и приятное общение. Надеюсь продолжить сотрудничество и в других проектах.
Ответный отзыв
Один из самых понимающих заказчиков, с которыми мне приходилось работать. Галина точно объяснила, какие тексты ей нужны в конечном итоге; указала на ошибки, допущенные мною в процессе написания; и своевременно сделала оплату. Сотрудничеством более чем доволен.
Копирайтинг
2 отзыва(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга