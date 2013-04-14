Рерайт текстов для сайта веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок170 просмотров

Задание

Заполнить текстом разделы веб-студии. Объем 20000+ символов.

Требования к тексту

1. Продающий

2. Легкий, с нотами юмора (пример: http://www.sibirix.ru/service.htm)

3. В формате раскрытия информации от главного к второстепенному: (основная инфа -> её раскрытие -> для сильно любознательных)

4. Активно использовать маркированные списки (не четное количество 3, 5, 7)

5. Броский, цепляющий, продающий!

Требования к автору

1. Умение писать продающие тексты

2. Умение излагать мысли кратко и емко (“кто много говорит, тот слабо разбирается в вопросе”)

3. Умение в написании текста опираться на КОНЕЧНЫЕ выгоды клиента.

Целевая аудитория:

Владельцы бизнеса от среднего и выше, менеджеры крупных

компаний.

От вас жду стоимость, сроки, примеры текстов.

12 лет назад
Alexander_Kudrin
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание небольших сообщений об акциях ИМ

    $250

    Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального ...

    Написание постов
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг

    $50

    Нужен рерайтинг несложных текстов. Примерно 5-10 т.з. в течение дня. Выберу нескольких исполнителей по оптимальному соотношению цена/качество.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт

    Требуется качественный рерайт Объемы большие, темы разные. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер и контент-менеджер. Тема - софт

    Необходимо написание и добавление уникальных статей с "ключевиками" на сайт. Тематика статей - компьютерные программы. Средний размер статьи 1500 символов с пробелами. Желательно при добавлении новости на сайт "заливать" и саму программу. Автор ищется на ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несколько статей к вечеру

    Доброго дня Нужно сделать до 23 часов по москве несколько статей с ключами. Статьи для миралинкс, т.е. на 2100-2300 знаков. Остальные подробности в личке. От вас цена.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад