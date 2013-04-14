Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального ...
Рерайт текстов для сайта веб-студии
Задание
Заполнить текстом разделы веб-студии. Объем 20000+ символов.
Требования к тексту
1. Продающий
2. Легкий, с нотами юмора (пример: http://www.sibirix.ru/service.htm)
3. В формате раскрытия информации от главного к второстепенному: (основная инфа -> её раскрытие -> для сильно любознательных)
4. Активно использовать маркированные списки (не четное количество 3, 5, 7)
5. Броский, цепляющий, продающий!
Требования к автору
1. Умение писать продающие тексты
2. Умение излагать мысли кратко и емко (“кто много говорит, тот слабо разбирается в вопросе”)
3. Умение в написании текста опираться на КОНЕЧНЫЕ выгоды клиента.
Целевая аудитория:
Владельцы бизнеса от среднего и выше, менеджеры крупных
компаний.
От вас жду стоимость, сроки, примеры текстов.
Заявки фрилансеров
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