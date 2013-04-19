Написание "продающего" текста для сайта.

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Завершен15 заявок175 просмотров

Требуется написание "продающего" текста для главной страницы сайта и рекламное описание для товаров ( товар: 9 веб-шаблонов для on-line фото-портфолио )

12 лет назад
StasMSK
Климов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Все в срок, качественно, отлично! )
Спасибо за интересный заказ, оперативные ответы на вопросы, быструю проверку и оплату. Рекомендую отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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