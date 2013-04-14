Пригласить людей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки166 просмотров

Нужно набрать ОЧЕНЬ много людей в группу вконтакте. Тема красота и здоровье. Группа только создается, поэтому там особо ничего такого нету. Но в течении 2–3 дней группа будет полная. Нужны в основном женщины. За какое время сможете привлечь подписчиков? Какая стоимость за одного подписчика?

12 лет назад
Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтеры

    Нужны копирайтеры для выполнения периодических заказов. Статьи на разные темы. Оплата за 1000 знаков - 50 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рерайт

    $10

    Есть несколько несложных текстов (см. в приложении), которые нужно обработать и создать уникальный контент. Работа действительно несложная даже для тех, у кого небольшой опыта рерайтинга. Главное, чтобы исполнитель был грамотен и ответственен. Бюджет – около ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтеры

    Нужны рерайтеры для выполнения периодических заказов. Статьи на разные темы. Оплата за 1000 знаков - 30 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    Нужно сделать рерайт статей про красоту и здоровье. На одного человека по 20 статей. Оплата только после сдачи готовых 20 статей, никакой предоплаты. Исходники ищете сами. Неважно какой объем статей. Проект актуален до 18 апреля. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи на тему украшений

    Постоянно нужны статьи на тему украшений. Не рерайт. Цена за 1000 знаков - 30 рублей. В дальнейшем возможно повышение цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать о 5 проблемах и 5 преимуществах компании

    Добрый вечер! необходимо написать о пяти проблемах, с которыми сталкивается клиент, обращаясь в банк, и о пяти преимуществах при обращении клиента к кредитному брокеру. Вот заголовки. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен рерайтер статей по дизайну и ремонту

    Ищу человека, который будет выполнять рерайт статей на тему дизайна и ремонта, рассчитываю на длительное сотрудничество. Основное требование: информативность (материал должен максимально раскрывать тему, ключевые слова, желательно использовать несколько источников для ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад