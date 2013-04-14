Пригласить людей

Нужно набрать ОЧЕНЬ много людей в группу вконтакте. Тема красота и здоровье. Группа только создается, поэтому там особо ничего такого нету. Но в течении 2–3 дней группа будет полная. Нужны в основном женщины. За какое время сможете привлечь подписчиков? Какая стоимость за одного подписчика?