Пригласить людей

Нужны копирайтеры для выполнения периодических заказов. Статьи на разные темы. Оплата за 1000 знаков - 50 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.
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Нужно набрать ОЧЕНЬ много людей в группу вконтакте. Тема красота и здоровье. Группа только создается, поэтому там особо ничего такого нету. Но в течении 2–3 дней группа будет полная. Нужны в основном женщины. За какое время сможете привлечь подписчиков? Какая стоимость за одного подписчика?
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