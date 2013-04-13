Рерайтеры

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Закрыт31 заявка390 просмотров

Нужны рерайтеры для выполнения периодических заказов.

Статьи на разные темы.

Оплата за 1000 знаков - 30 рублей, преимущественно Яндекс.деньгами.

12 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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