Статьи на относительно свободную тематику

Здравствуйте.

Я фотограф, у меня есть сайт.

Я хочу развить блог интересными статьями на относительно свободную тематику, как: фотопутешествия, путешествия-туризм, реклама, туризм, уроки фото, новости из мира моды, модельный бизнес, и масса другого.

Рассмотрю, какие темы нравятся, обсудим!

Требования и ограничения:

Требования:

Уникальные статьи от 1000 знаков, не гуглтранслейт - это и сам могу делать - но на все не хватает времени

Тематика обсуждается, достаточно свободная.

Периодичность - как удобно

Бюджет, по которому готовы работать - пожалуйста озвучивайте. Обсудим. Все зависит от того, что вы готовы предложить.