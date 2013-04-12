Срочный рерайт 14 тысяч знаков

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Закрыт4 заявки308 просмотров

Доброго.

Требуется срочно и не дорого написать 14 новостей (общетематических) и в каждой новости 1 ключевое слово которое я скажу встроить. Каждая новость 1000 знаков, выполнить необходимо в течение субботы до 18-00 по мск. Уникальность — высокая.

Ключевые слова которые будут в новостях (1 ключевое слово = 1 новость) только в 1 новости 2 ключевых слова

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Исполнителя выберу утром, как только выбрал — приступаете к выполнению.

Указывайте цены за 14 новостей = 14000 знаков без пробелов

Спасибо.

12 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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