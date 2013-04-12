Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...
Срочный рерайт 14 тысяч знаков
Доброго.
Требуется срочно и не дорого написать 14 новостей (общетематических) и в каждой новости 1 ключевое слово которое я скажу встроить. Каждая новость 1000 знаков, выполнить необходимо в течение субботы до 18-00 по мск. Уникальность — высокая.
Ключевые слова которые будут в новостях (1 ключевое слово = 1 новость) только в 1 новости 2 ключевых слова
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Исполнителя выберу утром, как только выбрал — приступаете к выполнению.
Указывайте цены за 14 новостей = 14000 знаков без пробелов
Спасибо.
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