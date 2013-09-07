Необходимо сделать рерайт 1 листа А4

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Завершен4 заявки177 просмотров

Тема: Металлы. Методы стали. Термообработка.

Всего кол-во знаков (б/п) 1700

Оплата WMR свою цену в заявке указывайте сразу.

Сдача необходима сегодня

12 лет назад
po4emu
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Огромное спасибо Сергею! Выполнил работу качественно и, что немало важно в срок! Извиняюсь что во время забыл оставить отзыв.
Четкая постановка ТЗ, мгновенная оплата, порядочность - отличный заказчик! Приятно было поработать над Вашим проектом.

Заявки фрилансеров

FastTranslation
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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