Технические статьи про новинки автомобильных видеорегистраторов. Постоянное сотрудничество. Качество статей которые устраивают: http://nevidimok.net/articles/avtomobilnyjj-videoregistrator-argument-v6/ http://nevidimok.net/articles/evoljutsija-avtomobilnykh-videoregistratorov/
Рекламные тексты для продажи квартиры
Нужно написать несколько рекламных текстов для продажи одной квартиры.
12 объявлений для сайтов недвижимости 50-60 слов
Расширенное описание для промо сайта - раскрываем все детали и ньюансы по максимуму.
100 слов.
Краткие описания в печатные издания до 240 симв.
Фотографии объекта вышлю отдельно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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