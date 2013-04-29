Рекламные тексты для продажи квартиры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок251 просмотр

Нужно написать несколько рекламных текстов для продажи одной квартиры.

12 объявлений для сайтов недвижимости 50-60 слов

Расширенное описание для промо сайта - раскрываем все детали и ньюансы по максимуму.

100 слов.

Краткие описания в печатные издания до 240 симв.

Фотографии объекта вышлю отдельно

12 лет назад
slavhause
Слава 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Заказ выполнен на отлично. Сроки и качество соответствуют цене. Будем обращаться на постоянной основе. Рекомендую.
Сотрудничеством со Славой очень довольна. Задание предельно понятное, сроки и стоимость адекватные. Отношение хорошее и оплата своевременно. Спасибо, с удовольствием поработаю с вами еще раз. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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