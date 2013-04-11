Рерайт с исходником. Тема — упражнения

Требуется копирайтер для наполнения сайта. Нужно написать 200 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама. Срочности нет, 1-2 статья/день, больше не принимается. Оплата будет происходить по факту ...