Статьи по 1С и Cognos

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок171 просмотр

Нужно сделать 2 развесистые SEO-статьи (для людей) по продуктам 1С и IBM Cognos. 3ВЧ+3СЧ+6НЧ. По 7,5 тыс зн.

12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
Все отлично.
Отличный заказчик! Приятно работать! Интересные заказы на работу!

Заявки фрилансеров

Jujella
39 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Cоздание и размещение энциклопедической статьи

    Требуется услуга по созданию развернутой информационной статьи на украинском языке о нашей компании и размещении ее на страницах украинской версии Википедии. От вас: указать сроки размещения и гарантирование прохождение проверки. Оплата по факту проверки ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи по мебельной тематике

    $100

    Суть задания. Предоставляем ссылки на статьи с описанием фабрик и мебельных коллекций. Необходимо, на основе текстов, составить по два новых текста (для двух сайтов), для каждой статьи. Возможно, убрать некоторую ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 5 Статей

    $12

    Добрый день! Необходимо написать 5 статей на тему "Мотивация персонала" Статья должна быть от 2000 до 3500 символов без пробелов. Цена не зависит от количества символов и является фиксированной-- 2,5 доллара за ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    $1000

    Требуется копирайтер для наполнения сайта. Нужно написать 200 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама. Срочности нет, 1-2 статья/день, больше не принимается. Оплата будет происходить по факту ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется на постоянную работу копирайтер

    $500

    Здравствуйте. Требуется копирайтер на постоянную основу. За 1000 символов без пробелов 1,25$ . Статьи должны быть уникальными, написанные простым языком. Для каждой стат предоставляем ТЗ. Объёмы большие, писать про отдых, кафе, рестораны, вечеринки и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавить игры на флеш-сайт

    Требуется постер на постоянную работу на сайт с флеш-играми. К каждой игре нужно уникальное описание от 150 знаков + скриншот. В день нужно добавлять от 30 игр. Подробности в скайпе ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Инвестиции (надзор)

    $500

    Необходим специалист, который понимает инвестиционный процесс, умеет писать грамотным языком тексты без плагиата. Оплата 200 р./1 стр. А4. Писать надо быстро. Остальные подробности - письмом, оставляйте свой mail.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3 статьи по теме "Продвижение сайтов"

    $18

    Нужны 3 статьи по 3 темам: - Ключевые слова в продвижении сайтов - Заголовки страниц (title) в продвижении сайтов - Мета теги в продвижении сайтов Требование к статьям: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад