5 Статей

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок220 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать 5 статей на тему "Мотивация персонала"

Статья должна быть от 2000 до 3500 символов без пробелов.

Цена не зависит от количества символов и является фиксированной-- 2,5 доллара за 1 статью.

Это не рерайт. Должен быть Копирайтиг и уникальный.

Статьи должны быть читаемые и итиресные для реальных пользователей.

Все статьи на одну тему-- мотивация персонала. К примеру: не материальная мотивация персонала и т. д.

Срок 5 дней.

Могут быть дополнительные заказы, будут оговариватся дополнительно.

Возможна предоплата, но не более 20%. При повторном сотрудничестве может быть увеличена до 50 и 70%.

Своевременную оплату гарантирую!

Дополнительную информацию могу предоставить в переписке.

Спасибо!

12 лет назад
golota
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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