Добрых и успешных часов работы! Предлагаю интересное и полезное задание. ТЗ в файле.
Светодиодные технологии, написание статей
Нужно написать 300 статей на тему светодиодных технологий для постепенного наполнения сайта.
срок - 6 мес.
Каждый день нужно добавлять одну - три статьи, можно писать статьи наперед, но в месяц — 30 статей. Нужно хорошо разбираться в теме, писать действительно интересные людям статьи. Очень желательно иметь техническое образование и знание английского.
Рубрики - Технология, обзоры технологий, обзоры брендов.
Стоимость 1$ за 1000 знаков. 1 статья 1500 - 5000 знаков.
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