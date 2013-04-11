Светодиодные технологии, написание статей

Нужно написать 300 статей на тему светодиодных технологий для постепенного наполнения сайта.

срок - 6 мес.

Каждый день нужно добавлять одну - три статьи, можно писать статьи наперед, но в месяц — 30 статей. Нужно хорошо разбираться в теме, писать действительно интересные людям статьи. Очень желательно иметь техническое образование и знание английского.

Рубрики - Технология, обзоры технологий, обзоры брендов.

Стоимость 1$ за 1000 знаков. 1 статья 1500 - 5000 знаков.