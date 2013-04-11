Нужен ответственный рерайтер

Здравствуйте

Нужен рерайтер, который может писать практически на все тематики, вставлять ключевые слова, искать исходники. Я готова платить 1$ за тысячу символов, не больше, не меньше. Оплачивать могу WMZ, VISA, ЯД по курсу.

Если заинтересовало, то расскажите о себе, о режиме работы, о способе и сроках выплат.