Нужен контент-менеджер на постоянную работу

Добавление и редактирование товаров на сайте интернет магазина. Тематика - отопительное оборудование. Пример описания одного товара http://kotelarderia.narod2.ru/ .

CMS не распространенная, интерфейс удобный. Объём условно "бесконечный", работа постоянная. Вы ищете описание товара (соответствующие действительности характеристики из официальных каталогов в pdf) и пишете и верстаете. По нашему прайсу ставите/меняете цену на товар.

Простое полное воровство описания с другого сайта не нужно, нулевая уникальность тоже не нужна. Цена одного описания с уникальностью 30-40 % 40 рублей. Однотипные товары - одинаковое описание (вы просто меняете характеристики и цену - 15 рублей).

Кол-во не ограничено, сколько сможете в день , столько и делаете. Ничего придумывать не надо, просто "переписка документации" на товары с оффициальных сайтов производителей в "человеческий вид" до требуемой уникальности.

Грамотность (обязательно!), знание HTML (обязательно! , копировать из ворда не нужно), excel.

Понимание самых основных технических параметров (габаритные размеры, вес, мощность...).

Любителей "пропадать" просьба не писать. Иметь возможность быть в скайпе или аське в рабочее время.

Если нужен отпуск, отгул - предупреждать нужно заранее, а не "пропадать".

Работа постоянная с 10.00 до 18.00 по Москве. Оплата сначала за каждый день сразу, потом понедельно или по договорённости, всё обсуждаемо.

Оплата - WM или на карту сбербанка.