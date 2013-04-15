Рерайт текстов для торгово-инженерной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка136 просмотров

Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи — 1500–2500 зн.

Оплата — 1,5 wmz за 1000 знаков.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

ТЗ будет предоставлено при обсуждении деталей проекта в скайпе.

12 лет назад
olevit
Олеся 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Благодарю Викторию за оперативную и качественную работу по рерайту текстов. Продолжаем сотрудничать.
Олеся - отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда ответит на возникшие вопросы, оплата проводится очень оперативно. Приятна в общении. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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