Необходим фрилансер (-ы) для рерайта описаний на тематику крепежа, и в целом на строительную тематику. Оплата 60 руб. за 1000 знаков. Требования к рерайтингу: Размер описаний ~1000 знаков. ...
Рерайт текстов для торгово-инженерной компании
Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи — 1500–2500 зн.
Оплата — 1,5 wmz за 1000 знаков.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
ТЗ будет предоставлено при обсуждении деталей проекта в скайпе.
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