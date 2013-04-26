SEO-тексты для каталога стоматологических клиник

Необходимо составить SEO-тексты (копирайт) для страниц, содержащих список стоматологических клиник по определенной станции метро (г. Москва). Пример текста - http://topdent.ru/clinics/metro/schukinskaya/ (внизу страницы).

- количество станций метро, для которых надо составить тексты - 50;

- объем каждого текста от 400 до 800 символов без пробелов;

- оплата за 1000 знаков (без пробелов) - 60 рублей;

- в каждом тексте нужно использовать ключевые слова (стоматология на арбатской, стоматологические клиники на м. арбатская, и т.д.), список предоставляется;

- перед началом сотрудничества необходимо выполнить одно описание для теста (для станции метро "Авиамоторная") - если качество устраивает, оно оплачивается и начинаем работать;

Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Список станций метро и ключей высылается после договоренности о работе.

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