Нужны писатели для постоянного долгосрочного сотрудничества по написанию СЕО-статей (а так же для оптимизации контента сайтов). Тематики различные: технические (металлургия, машиностроение), развлечения (туризм), красота, недвижимость и другое. ОПЛАТА РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТЕКСТОВ ЗАКАЗЧИКОМ. Стоимость ...
SEO-тексты для каталога стоматологических клиник
Необходимо составить SEO-тексты (копирайт) для страниц, содержащих список стоматологических клиник по определенной станции метро (г. Москва). Пример текста - http://topdent.ru/clinics/metro/schukinskaya/ (внизу страницы).
- количество станций метро, для которых надо составить тексты - 50;
- объем каждого текста от 400 до 800 символов без пробелов;
- оплата за 1000 знаков (без пробелов) - 60 рублей;
- в каждом тексте нужно использовать ключевые слова (стоматология на арбатской, стоматологические клиники на м. арбатская, и т.д.), список предоставляется;
- перед началом сотрудничества необходимо выполнить одно описание для теста (для станции метро "Авиамоторная") - если качество устраивает, оно оплачивается и начинаем работать;
Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Список станций метро и ключей высылается после договоренности о работе.
Контакты:
Skype: stephano480
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