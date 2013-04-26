SEO-тексты для каталога стоматологических клиник

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Завершен9 заявок262 просмотра

Необходимо составить SEO-тексты (копирайт) для страниц, содержащих список стоматологических клиник по определенной станции метро (г. Москва). Пример текста - http://topdent.ru/clinics/metro/schukinskaya/ (внизу страницы).

- количество станций метро, для которых надо составить тексты - 50;

- объем каждого текста от 400 до 800 символов без пробелов;

- оплата за 1000 знаков (без пробелов) - 60 рублей;

- в каждом тексте нужно использовать ключевые слова (стоматология на арбатской, стоматологические клиники на м. арбатская, и т.д.), список предоставляется;

- перед началом сотрудничества необходимо выполнить одно описание для теста (для станции метро "Авиамоторная") - если качество устраивает, оно оплачивается и начинаем работать;

Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Список станций метро и ключей высылается после договоренности о работе.

Контакты:

Skype: stephano480

12 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

AlfiyaVagapova
Альфия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
От общения и сотрудничества с Альфией остались только положительные впечатления. Отличные, "живые" и интересные тексты, несмотря на требования использовать большое число заковыристых ключей. Видно, что Альфия с энтузиазмом подходит к написанию каждого текста, что очень здорово. Рекомендую всем!
Степан дает четкое ТЗ, оперативно реагирует на появившиеся вопросы и также быстро оплачивает сделанную работу! Всем желаю такого вежливого и приятного в общении заказчика! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Tahhie
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Хорошие тексты, четкое исполнение сроков. Рекомендую.
Четкие указания по тз, оперативная оплата. Хороший для сотрудничества заказчик.

Заявки фрилансеров

AlfiyaVagapova
Альфия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Tahhie
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов
12 лет назад

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