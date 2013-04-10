Подробное ТЗ в приложении. Называйте цену за один магазин в заявке.
Нужен исполнитель для редактирования заголовков
Скрипты агрегируют новости и объвления по определенной тематике грантов и стажировок, и размещают их как черновики в сайте написанном на wordpress. Исполнитель должен:
Обработать тексты в разделе черновиков.
Что публиковать.
1. Если из текста ясно, как можно получить грант (стажировку, и.т.д.) то это хороший текст и его надо публиковать.
Примеры — опубликованные тексты. В подавляющем большинстве случаев это объявления орагнизаторов. В этих объявлениях будут контактные адреса, формы заявок, дедлайны и.т.д.
2. Все остальное (включая новости о грантах, итоги конкурсов и.т.д.) нужно удолять в мусор.
3. Если пришло несколько объявлений о одном гранте, одно из них опубликовать, остальные удалить совсем.
Т.е. сначала в корзину, а потом и из корзины и только этот текст!
Как публиковать.
1. Посмотреть на заголовок и если нужно его поправить, чтобы из заголовка было ясно о чем идет речь.
2. Отрезать из текста лишние куски (например случайно скопированные коментарии или повторы контента, отсылки на другие ресурсы).
3. В конце текста поставить ссылку на сайт организаторов. В конце текста автоматом проставляется ссылка, но она может быть неправильной. Нужно пройти по ней, проверить что там действительно сайт организаторов.
Если это не сайт организаторов то найти сайт организаторов гуглом и поставить ссылку на сайт организаторов (лучше всего на само объявление о конкурсе на их сайте).
Оставляйте ваши объявления по цене. Работы не много — на 20-30 минут в день, иногда может больше, иногда — нет.
Делал сам -- на новость уходит примерно минута, даже меньше, но пусть будет минута.
Заявки фрилансеров
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