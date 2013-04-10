20 разделов по 1500 знаков. Как это делать? Находим описание аналогичного раздела в инете и делаем глубокий рерайт. Уникальность на выходе от 95% по Адвего. Список статей ...
Текста для first-time
Нужны текста с описанием брендов (список брендов ниже), ключевик: часы + бренд, 3-4 вхождения в различных словоформах, объем 1000-1500 знаков:
Adriatica
Aigner
Appella
Atlantic
Burett
Charmex
Chrono (Swiss military by Chrono)
Cimier
Continental
Cover
CX Swiss Military Watch
Epos
Haas
Jacques Lemans
Jowissa
Kolber
Le Temps
L`Duchen
Mathey-Tissot
Philip Watch
Pirelli
Revue Thommen
Sector
Skagen
Swiss Military Hanowa
Tawatec
Titoni
Wenger
Andy Warhol
Appetime
Casio
Citizen
J. Springs
Jemis
Orient
Seiko
Betty Barclay
Boccia
Bulova
Clyda
Danish Design
ECCO
Elysee
Essence
GC
Grovana
Ingersoll
Obaku
Romanson
Smith & Wesson (UZI)
Suunto
Tempus
Timex
Welder
Ника
Blumarine
Cavalli
Chronotech
Diesel
DKNY
Fossil
GF Ferre
Givenchy
GUESS
Hugo boss
Jennifer Lopez
Max XL
Morellato
Morgan
Moschino
Noon Copenhagen
Paco Rabanne
Paris Hilton
RG512
Steinmeyer
Anne Klein
Armani
Armitron
ориентировочно по 2 доллара за 1000 знаков !
Заявки фрилансеров
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