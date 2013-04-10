Текста для first-time

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Закрыт24 заявки205 просмотров

Нужны текста с описанием брендов (список брендов ниже), ключевик: часы + бренд, 3-4 вхождения в различных словоформах, объем 1000-1500 знаков:

Adriatica

Aigner

Appella

Atlantic

Burett

Charmex

Chrono (Swiss military by Chrono)

Cimier

Continental

Cover

CX Swiss Military Watch

Epos

Haas

Jacques Lemans

Jowissa

Kolber

Le Temps

L`Duchen

Mathey-Tissot

Philip Watch

Pirelli

Revue Thommen

Sector

Skagen

Swiss Military Hanowa

Tawatec

Titoni

Wenger

Andy Warhol

Appetime

Casio

Citizen

J. Springs

Jemis

Orient

Seiko

Betty Barclay

Boccia

Bulova

Clyda

Danish Design

ECCO

Elysee

Essence

GC

Grovana

Ingersoll

Obaku

Romanson

Smith & Wesson (UZI)

Suunto

Tempus

Timex

Welder

Ника

Blumarine

Cavalli

Chronotech

Diesel

DKNY

Fossil

GF Ferre

Givenchy

GUESS

Hugo boss

Jennifer Lopez

Max XL

Morellato

Morgan

Moschino

Noon Copenhagen

Paco Rabanne

Paris Hilton

RG512

Steinmeyer

Anne Klein

Armani

Armitron

ориентировочно по 2 доллара за 1000 знаков !

12 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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