Идея для рекламной кампании Центра кровли и фасада

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок953 просмотра
#1$50

Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним.

Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада.

Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию.

Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария для видео/аудио рекламы или идея оформления баннера наружной рекламы.

Приоритетным является аудио ролик (лучше игровой, но можно и стихотворный чтобы положить на песню)

Идея продвижения должна отражать следующие наши преимущества:

- Рассчитаем (производим расчет необходимого количество материалов с помощью специальной программы, выезд специалиста на замеры)

- Скомплектуем (реализуем ассортимент, который удовлетворяет запросы покупателей и по внешнему виду, и по наличию всех комплектующих, позволяющих полностью выполнить работы по фасаду и кровле). Существует свой цех по изготовлению комплектующих.

- Доставим (оказываем услуги по доставке, предоставляем бесплатную доставку при больших объемах)

Ждем ваших идей!

Просьба свои варианты прилагать в запароленных файлах и высылать пароль в личку.

12 лет назад
smit_uu
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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