Здравствуйте! Требуется написать несколько статей на тему упаковки оборудования в металлизированную пленку. http://barrierpac.ru/new/ В среднем 1000-1500 зн. Похожие статьи на эту тему http://barrierpac.ru/upakovka Сайт посвящен полностью трехслойной металлизированная пленке! Ее главные ...
Идея для рекламной кампании Центра кровли и фасада
Центр кровли и фасада — крупнейший в регионе оптово-розничный центр по продаже широкого ассортимента кровельных и фасадных материалов, а также комплектующих к ним.
Придумать идею для рекламной кампании Центра кровли и фасада.
Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию.
Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария для видео/аудио рекламы или идея оформления баннера наружной рекламы.
Приоритетным является аудио ролик (лучше игровой, но можно и стихотворный чтобы положить на песню)
Идея продвижения должна отражать следующие наши преимущества:
- Рассчитаем (производим расчет необходимого количество материалов с помощью специальной программы, выезд специалиста на замеры)
- Скомплектуем (реализуем ассортимент, который удовлетворяет запросы покупателей и по внешнему виду, и по наличию всех комплектующих, позволяющих полностью выполнить работы по фасаду и кровле). Существует свой цех по изготовлению комплектующих.
- Доставим (оказываем услуги по доставке, предоставляем бесплатную доставку при больших объемах)
Ждем ваших идей!
Просьба свои варианты прилагать в запароленных файлах и высылать пароль в личку.
Заявки фрилансеров
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